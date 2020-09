Alla Casina Vanvitelliana colori ed emozioni della terra flegrea con I fiori del mare di Cinzia Bevilacqua (Di venerdì 18 settembre 2020) di Federica Cigala Tele colorate evocative della straordinaria natura flegrea, ed ancora conchiglie, pietre e rocce dipinte a mano. Tutto quello che offre il mare nella personale “I fiori del mare” di Cinzia Bevilacqua, in esposizione fino al 4 ottobre nella magica cornice della Casina Vanvitelliana sita nel parco borbonico di Bacoli. Ad una settimana dall’inaugurazione avvenuta il 10 settembre, ancora si respira l’atmosfera quasi fiabesca dell’evento. L’ingresso nella location allestita in un percorso di colori ed emozioni che si snoda in tappe collegate ai quattro elementi dell’acqua, aria, terra e fuoco, suscita da subito ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 settembre 2020) di Federica Cigala Tele colorate evocativestraordinaria natura, ed ancora conchiglie, pietre e rocce dipinte a mano. Tutto quello che offre ilnella personale “Idel” di, in esposizione fino al 4 ottobre nella magica cornicesita nel parco borbonico di Bacoli. Ad una settimana dall’inaugurazione avvenuta il 10 settembre, ancora si respira l’atmosfera quasi fiabesca dell’evento. L’ingresso nella location allestita in un percorso diedche si snoda in tappe collegate ai quattro elementi dell’acqua, aria,e fuoco, suscita da subito ...

