William e Kate si improvvisano "panettieri" e preparano i bagel in un laboratorio di Londra – Video (Di giovedì 17 settembre 2020) Kate Middleton e William hanno visitato una celebre panetteria a Londra e si sono cimentati a preparare i bagel. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno poi visitato una moschea e si sono fermati a parlare con i volontari musulmani che hanno sostenuto la comunità durante l'epidemia di coronavirus. L'articolo William e Kate si improvvisano "panettieri" e preparano i bagel in un laboratorio di Londra – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.

