Un Tir si ribalta, lunghe code sulla A4

E' accaduto nella prima mattinata di oggi, giovedì 17 settembre 2020, quando poco prima delle 6 un tir – un mezzo pesante che trasportava generi alimentari – si è ribaltato sulla A4 Milano-Venezia in direzione di Milano. L'incidente è accaduto nei dodici chilometri che separano il casello di Desenzano da quello di Brescia Est. Lievi le ferite delle due persone coinvolte: l'autista del tir e una automobile, ma forti le ripercussioni sul traffico. Attorno alle 7 erano quasi una decina i chilometri di coda in direzione Milano e poco meno quelli in direzione Venezia. Entrambi i sensi di marcia sono stati infatti resi ad una corsia per permettere agli operatori di recuperare i mezzi coinvolti, in particolare il tir che si è ribaltato, con cause ancora da accertare

Un tir di grosse dimensioni si è ribaltato nel primo pomeriggio sulla strada Marecchiese all’altezza della rotonda di uscita da Corpolò in direzione Rimini. Ancora non è nota la dinamica ma il mezzo ...

Dopo che un camion si è ribaltato all’incrocio con viale della Repubblica, stamattina è piombato nel caos il traffico tra San Giuliano e Melegnano, dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco per c ...

Un camionista è stato colto da infarto mentre era alla guida del suo mezzo. Si è infine schiantato contro un pilone. L’impatto non ha dato scampo alla sventurato: è morto sul colpo. L’incidente è acca ...

