UBI | addio alla Borsa il 5 ottobre

(Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni ordinarie di UBI Banca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (opererà il delisting), a decorrere dal 52020, previa sospensione del titolo nelle sedute dell’1 e del 2. E’ quanto emerge da una nota con la quale Intesa Sanpaolo dà conto fra altro della data di esecuzione della procedura congiunta per rilevare le azioni UBI residue, ossia quelle non ancora in suo possesso.