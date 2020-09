Prezzi elettricità più alti media ue per imprese italiane (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) - Dopo i positivi dati degli anni 2017 e 2018, che avevano visto per il settore industriale una progressiva riduzione del divario tra i Prezzi medi lordi del nostro Paese e quelli più convenienti dell'Area euro, per il 2019 si registra una pausa di questa favorevole tendenza. Torna infatti a crescere il divario con i Prezzi medi dell'Eurozona, con i clienti industriali che nel 2019 continuano a pagare Prezzi più alti di quelli della media dell'Area Euro, per tutte le classi, a causa del rialzo dei Prezzi netti (energia e costi di trasporto) e delle imposte e oneri. E' quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Arera, pubblicata nello scorso luglio. Per la prima classe di consumo (consumi inferiori a 20 MWh) si è passati, rispettivamente, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) - Dopo i positivi dati degli anni 2017 e 2018, che avevano visto per il settore industriale una progressiva riduzione del divario tra imedi lordi del nostro Paese e quelli più convenienti dell'Area euro, per il 2019 si registra una pausa di questa favorevole tendenza. Torna infatti a crescere il divario con imedi dell'Eurozona, con i clienti industriali che nel 2019 continuano a pagarepiùdi quelli delladell'Area Euro, per tutte le classi, a causa del rialzo deinetti (energia e costi di trasporto) e delle imposte e oneri. E' quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Arera, pubblicata nello scorso luglio. Per la prima classe di consumo (consumi inferiori a 20 MWh) si è passati, rispettivamente, ...

