Open Arms | i clandestini si gettano in mare davanti alla Sicilia | la Ong ci ricatta così

Roma, 17 set – Non è stata la prima volta e verosimilmente non sarà nemmeno l'ultima: alcune decine di immigrati a bordo della nave Ong Open Arms hanno pensato bene di gettarsi in acqua al largo di Palermo per forzare la mano sulle operazioni di sbarco in acque italiane. Era già accaduto nell'agosto 2019 – in quel caso il teatro fu Lampedusa, ma la protagonista era sempre la Open Arms. I maliziosi potrebbero addirittura insinuare che si tratti quasi di un copione che tende a ripetersi, magari per forzare la volontà delle autorità e metterle con le spalle al muro, ricattandole e rendendo così necessario un salvataggio dalle acque. Chissà. In questo caso i clandestini si sono gettati in acqua dopo il diniego maltese ...

