"Navalny avvelenato in hotel e non in aeroporto". La denuncia del suo staff (Di giovedì 17 settembre 2020) Tracce della neurotossina Novichok sono state trovate dagli specialisti tedeschi su una bottiglietta d’acqua prelevata dalla stanza d’albergo di Tomsk in cui soggiornava l’oppositore russo. Lo riferiscono i colleghi del Fondo Anticorruzione di Navalny sul profilo Instagram del dissidente, pubblicando un video che documenterebbe la raccolta dalla stanza di eventuali prove dell’avvelenamento, un’ora dopo la notizia del malore di Navalny.L’oppositore russo - secondo il suo staff - sarebbe stato avvelenato nella sua stanza d’hotel, e non in aeroporto, come si riteneva precedentemente. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Алексей ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Tracce della neurotossina Novichok sono state trovate dagli specialisti tedeschi su una bottiglietta d’acqua prelevata dalla stanza d’albergo di Tomsk in cui soggiornava l’oppositore russo. Lo riferiscono i colleghi del Fondo Anticorruzione disul profilo Instagram del dissidente, pubblicando un video che documenterebbe la raccolta dalla stanza di eventuali prove dell’avvelenamento, un’ora dopo la notizia del malore di.L’oppositore russo - secondo il suo- sarebbe statonella sua stanza d’, e non in, come si riteneva precedentemente. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Алексей ...

HuffPostItalia : 'Navalny avvelenato in hotel e non in aeroporto'. La denuncia del suo staff - martaottaviani : La #Germania ha reso noto che due laboratori indipendenti in #Francia e in #Svezia hanno confermato che #Navalny è… - PietroPecchioni : RT @HuffPostItalia: 'Navalny avvelenato in hotel e non in aeroporto'. La denuncia del suo staff - edocogoo : “Navalny non è stato avvelenato in aeroporto. Novichok era contenuto nell’acqua distribuita in hotel”: l’accusa dei… - FedericaUrzo : RT @HuffPostItalia: 'Navalny avvelenato in hotel e non in aeroporto'. La denuncia del suo staff -