Milan al 3Â° turno | Shmarock sconfitto 2-0 nel segno di Ibrahimovic Adesso c' è il Bodoe

Milan al 3° turno: Shmarock sconfitto 2-0 nel segno di Ibrahimovic. Adesso c'è il Bodoe (Di giovedì 17 settembre 2020) Buona la prima: il Milan inizia col sorriso la nuova stagione, vince contro lo Shamrock Rovers una partita insidiosa seppur alla portata e stacca il pass per il terzo turno di qualificazione di Europa ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 settembre 2020) Buona la prima: ilinizia col sorriso la nuova stagione, vince contro lo Shamrock Rovers una partita insidiosa seppur alla portata e stacca il pass per il terzodi qualificazione di Europa ...

ZiROMELU : Non so che tipo di droghe devi usare per mettere il milan in top 3 - OfficialRei7 : @ale_mansi beh io parlo per preferenza, il 4-3-1-2 è il mio modulo preferito, pero nel calcio di oggi bisogna gioca… - sportli26181512 : Pioli: 'Siamo il Milan, giochiamo per vincere. Ora pensiamo al Bologna': Pioli: 'Siamo il Milan, giochiamo per vinc… - mvb_80 : #Milan Insulti a Salsamaker, arrivato come terzino destro, alla fine di una partita giocata alto a sinistra dopo 3… - anonimo5413 : certo che 3 preliminari sono massacranti #Milan #EuropaLeague -