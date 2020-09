Meloni: 'Emiliano nervoso, gli suggeriamo questo slogan', e lo scopre in versione Cetto La Qualunque (Di giovedì 17 settembre 2020) 'Il nervosismo di Emiliano tradisce qualcosa è così gli suggeriamo questo slogan per la fine della campagna elettorale': così la Meloni prima di scoprire il fotomontaggio con Il governatore versione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 17 settembre 2020) 'Il nervosismo ditradisce qualcosa è così gliper la fine della campagna elettorale': così laprima di scoprire il fotomontaggio con Il governatore...

“Il nervosismo di Emiliano tradisce qualcosa è così gli suggeriamo questo slogan per la fine della campagna elettorale”: così la Meloni prima di scoprire il fotomontaggio con Il governatore versione C ...

Regionali in Puglia, Meloni attacca Emiliano: “Campagna elettorale stomachevole, solo clientele”

In Puglia “abbiamo assistito a sinistra ad una campagna elettorale stomachevole. È intollerabile quanto visto negli ultimi due mesi perché la sinistra crede che il voto della gente si possa comprare”.

Il voto in Puglia serve a misurare lo stato di salute del governo

Sul molo di Bari intitolato a san Nicola, al tramonto di un sabato infuocato di fine estate, si intuisce perché per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 in Puglia siano considerate tra que ...

