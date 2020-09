(Di giovedì 17 settembre 2020) Dozzine di celebrità stanno “boicottando”e Instagram nonostante abbiano guadagnato enormi fortune dalle app, ma solo per un giorno. Kim, Leonardo DiCaprio e Katy Perry sono solo alcune delle star coinvolte nel congelamento dei social media noto come “Stop Hate for Profit”. Il boicottaggio di questo mercoledì è avvenuto perché alcune persone credono che le politiche direlative all‘incitamento all’odio e alla disinformazione abbiano causato violenza nel mondo reale. Instagram echi sono i vip che hanno boicottato i social per un giorno con la campagna Stop Hate for Profit Demi Lovato, Orlando Bloom, Naomi Campbell, Sacha Baron Cohen e numerose altre celebrità hanno pubblicato ieri sui loro ...

italiaserait : Facebook, Kim Kardashian e altri vip lo boicottano: ecco perché - marcom89 : Kim Kardashian, Leonardo Di Caprio e altre star abbandonano Facebook è Instagram in segno di protesta verso la catt… - LMonstersITA : @artphroditelady campagna #StopProfitForHate - leggoit : Kim Kardashian lancia il boicottaggio di #Instagram e #Facebook perde diversi milioni in poche ore - TommyBrain : Sputnik:StopHateForProfit: Perché Kim Kardashian e Leonardo DiCaprio boicottano Facebook? -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Kim

Kim Kardashian congela i suoi account su Instagram e Facebook per la campagna contro l’odio sui social. Kim Kardashian, insieme a Leonardo DiCaprio e altre numerose star, per oggi hanno deciso di “con ...Per 24 ore decine di influencer da milioni di follower non posteranno nulla su Fb e Instagram allo scopo di protestare contro la diffusione di odio propaganda e disinformazione dei social network Atto ...di Giampaolo Pioli Saranno 24 ore di silenzio e buio assoluto. Anche Kim Kardashian compie un gesto per ribellarsi alle fake news e ai siti che propagandano l’odio e la disinformazione e per un giorno ...