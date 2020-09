Dzeko Juventus, ora è fatta: l’agente di Milik a Trigoria, si chiude! (Di giovedì 17 settembre 2020) Dzeko Juventus- Ora è fatta. Edin Dzeko si avvicina alla Juventus in maniera totale. Come riportato da “Gianluca Di Marzio”, l’agente di Milik è arrivato a Trigoria per definire gli ultimi dettagli. Con il sì definitivo di Milik ai capitolini, si spalancheranno le porte della Juventus per Edin Dzeko, il quale potrebbe scendere in campo per l’ultima volta con la maglia della Roma nell’imminente sfida di campionato contro il Verona. Dzeko Juventus, Pirlo abbraccia il suo nuovo centravanti Ore calde e accordo ormai vicino: Pirlo abbraccerà il suo nuovo numero 9, il quale completerà il reparto insieme a Cristiano Ronaldo e ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 17 settembre 2020)- Ora è. Edinsi avvicina allain maniera totale. Come riportato da “Gianluca Di Marzio”, l’agente diè arrivato aper definire gli ultimi dettagli. Con il sì definitivo diai capitolini, si spalancheranno le porte dellaper Edin, il quale potrebbe scendere in campo per l’ultima volta con la maglia della Roma nell’imminente sfida di campionato contro il Verona., Pirlo abbraccia il suo nuovo centravanti Ore calde e accordo ormai vicino: Pirlo abbraccerà il suo nuovo numero 9, il quale completerà il reparto insieme a Cristiano Ronaldo e ...

