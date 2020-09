Bonus sociale energia: dal 1° gennaio 2021 al via la rivoluzione (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Bonus sociale, ossia lo sconto sulle bollette di luce, gas e acqua previsto per le famiglie con redditi bassi, sta per subire una vera propria “rivoluzione” che lo renderà accessibile in modo automatico, a partire dal prossimo anno, a tutte le famiglie in possesso dei requisiti richiesti. A spiegare questa ed altre novità al Parlamento è stato il presidente Arera, Stefano Besseghini, presentando la Relazione annuale 2019: ”Nel DL Fisco approvato lo scorso 17 dicembre, che vedrà l’applicazione tra qualche mese, il 1° gennaio 2021″ c’è una “rivoluzione copernicana, per uno strumento al quale purtroppo oggi accede soltanto il 35% degli aventi diritto”. Bonus ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) Il, ossia lo sconto sulle bollette di luce, gas e acqua previsto per le famiglie con redditi bassi, sta per subire una vera propria “” che lo renderà accessibile in modo automatico, a partire dal prossimo anno, a tutte le famiglie in possesso dei requisiti richiesti. A spiegare questa ed altre novità al Parlamento è stato il presidente Arera, Stefano Besseghini, presentando la Relazione annuale 2019: ”Nel DL Fisco approvato lo scorso 17 dicembre, che vedrà l’applicazione tra qualche mese, il 1°″ c’è una “copernicana, per uno strumento al quale purtroppo oggi accede soltanto il 35% degli aventi diritto”....

