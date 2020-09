Assegno di mantenimento e pignoramento totale: perchè ora è possibile? (Di giovedì 17 settembre 2020) Assegno di mantenimento e pignoramento totale: perché ora è possibile? La giurisprudenza più recente è nuovamente intervenuta sul tema della pignorabilità dell’Assegno di mantenimento, con una pronuncia che modifica, almeno in parte, l’orientamento precedente. Infatti, la Corte di Cassazione ha ammesso la pignorabilità per intero del citato Assegno, laddove tale beneficio sia rivolto alla figura dell’ex-coniuge e non ai figli. Vediamo allora più da vicino i contenuti della statuizione giurisprudenziale. Se ti interessa saperne di più sull’Assegno di mantenimento e riduzione, quando si può fare, clicca qui.Segui Termometro Politico ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 settembre 2020)di: perché ora è? La giurisprudenza più recente è nuovamente intervenuta sul tema della pignorabilità dell’di, con una pronuncia che modifica, almeno in parte, l’orientamento precedente. Infatti, la Corte di Cassazione ha ammesso la pignorabilità per intero del citato, laddove tale beneficio sia rivolto alla figura dell’ex-coniuge e non ai figli. Vediamo allora più da vicino i contenuti della statuizione giurisprudenziale. Se ti interessa saperne di più sull’die riduzione, quando si può fare, clicca qui.Segui Termometro Politico ...

ZioGnagno : @rostokkio È quando gli hanno fatto vedere l'assegno di mantenimento della Gregoraci che si è proprio cacato sotto. - avvcappelletti : RT @ilfamiliarista: ?In caso di #affidocondiviso con pernotto dalla madre, e ordine del Giudice di pagare il mantenimento alla madre, da pa… - StLegaleGallo : Non si può revocare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge che dimostra di non trovare una stabile attività lavor… - Brocardi_it : L’assegno di mantenimento può essere ridotto se il nuovo coniuge adotta il figlio maggiorenne: Il nuovo apporto eco… - FAFCEInfo : RT @ForumFamiglie: 'Il senso di un Assegno unico-universale non è solo quello di “aiutare chi non ce la fa” ma rendere il più possibile neu… -

Ultime Notizie dalla rete : Assegno mantenimento Assegnazione della casa coniugale e assegno di mantenimento Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Divorzio, assegno illegittimo se prescinde dal raffronto tra i redditi

In caso di divorzio, è illegittima la decisione che disponga il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio senza fare alcun riferimento alla condizione patrimoniale dell'altro coniuge. Dunq ...

Assegno periodico all’ex coniuge: vademecum degli importi deducibili

Con divorzi e separazioni sempre più frequenti, il legislatore continua a prevedere la deducibilità, dal reddito complessivo, dell’assegno periodico versato all’ex coniuge, anche se residente all’este ...

L'assegno di divorzio può essere a carico degli eredi. Ecco in quali casi

Essere incapace di provvedere a se stesso e vivere in maniera autonoma: quando l'assegno di divorzio può essere a carico degli eredi L'assegno di divorzio può essere a carico degli eredi? L’assegno di ...

In caso di divorzio, è illegittima la decisione che disponga il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio senza fare alcun riferimento alla condizione patrimoniale dell'altro coniuge. Dunq ...Con divorzi e separazioni sempre più frequenti, il legislatore continua a prevedere la deducibilità, dal reddito complessivo, dell’assegno periodico versato all’ex coniuge, anche se residente all’este ...Essere incapace di provvedere a se stesso e vivere in maniera autonoma: quando l'assegno di divorzio può essere a carico degli eredi L'assegno di divorzio può essere a carico degli eredi? L’assegno di ...