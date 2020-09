X Factor 2020 riparte dall’intimità, e diventa «più un contest che un talent» (Di mercoledì 16 settembre 2020) La voglia di ripartire dalla musica e di instaurare un rapporto più intimo tra i giudici e i ragazzi era nei piani della produzione di X Factor ben prima dell’arrivo della pandemia. «Cominciamo a lavorare a X Factor il giorno della finale dell’edizione precedente. Abbiamo, però, capito che l’ultima, nonostante la qualità dei giudici e dei concorrenti non fosse in discussione, aveva un po’ rotto il rapporto con il pubblico, specie in termini di ascolti» spiega Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, in collegamento su Zoom. «Abbiamo ragionato sul rapporto umano, su come la musica doveva essere parte di un racconto. Poi è arrivato il Covid, che ha rappresentato un’accelerazione di un processo esistente». Portare le emozioni al centro, porre l’accento sulla capacità creativa e su una giuria rinnovata, che da una parte si radica nella tradizione e dall’altra si spinge più oltre, sono i nuovi punti di partenza di X Factor 2020, che riaccenderà il suo palco giovedì 17 settembre alle 21.15 su Sky Uno e Now Tv e, in replica, il giorno dopo in chiaro su Tv8. https://twitter.com/XFactor_Italia/status/1297913367806521345 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) La voglia di ripartire dalla musica e di instaurare un rapporto più intimo tra i giudici e i ragazzi era nei piani della produzione di X Factor ben prima dell’arrivo della pandemia. «Cominciamo a lavorare a X Factor il giorno della finale dell’edizione precedente. Abbiamo, però, capito che l’ultima, nonostante la qualità dei giudici e dei concorrenti non fosse in discussione, aveva un po’ rotto il rapporto con il pubblico, specie in termini di ascolti» spiega Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, in collegamento su Zoom. «Abbiamo ragionato sul rapporto umano, su come la musica doveva essere parte di un racconto. Poi è arrivato il Covid, che ha rappresentato un’accelerazione di un processo esistente». Portare le emozioni al centro, porre l’accento sulla capacità creativa e su una giuria rinnovata, che da una parte si radica nella tradizione e dall’altra si spinge più oltre, sono i nuovi punti di partenza di X Factor 2020, che riaccenderà il suo palco giovedì 17 settembre alle 21.15 su Sky Uno e Now Tv e, in replica, il giorno dopo in chiaro su Tv8. https://twitter.com/XFactor_Italia/status/1297913367806521345

