Vicenza, interviene per difendere una donna: massacrato di botte in pieno giorno (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ancora una brutale aggressione, stavolta a Vicenza, dove un anziano ha subito una frattura e altre lesioni gravi. Era intervenuto per impedirgli di fare del male ad una ragazza, preoccupato dai toni che aveva assunto la discussione: a Vicenza, un uomo di 73 anni è stato preso a calci e pugni da un 25enne in … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ancora una brutale aggressione, stavolta a, dove un anziano ha subito una frattura e altre lesioni gravi. Era intervenuto per impedirgli di fare del male ad una ragazza, preoccupato dai toni che aveva assunto la discussione: a, un uomo di 73 anni è stato preso a calci e pugni da un 25enne in … L'articolo proviene da leggilo.org.

007Vincentxxx : RT @Loretta88197243: Interviene per sedare una lite di coppia, anziano preso a calci e pugni. L’aggressione in pieno giorno a Vicenza: il v… - Loretta88197243 : Interviene per sedare una lite di coppia, anziano preso a calci e pugni. L’aggressione in pieno giorno a Vicenza: i… - gabrieppe5stars : Interviene per sedare una lite di coppia, anziano preso a calci e pugni. L'aggressione in pieno giorno a Vicenza: i… - pignataro82 : Interviene per sedare una lite di coppia, anziano preso a calci e pugni. L'aggressione in pieno giorno a Vicenza: i… - daino55 : RT @Herbert403: Interviene per sedare una lite di coppia, anziano preso a calci e pugni. L’aggressione in pieno giorno a Vicenza: il video… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza interviene Vicenza, interviene per sedare una lite tra fidanzati: anziano preso a calci e pugni Fanpage.it Vicenza, spacciatore massacra a calci in faccia pensionato. Giorgia Meloni: "Com'è ridotta l'Italia? Pretendiamo sicurezza"

Immagini terrificanti, che sconvolgono, disturbano, fanno infuriare. Si tratta delle immagini che sono arrivate ieri, martedì 15 settembre, da Vicenza. Nel video, uno spacciatore italiano di origini u ...

Difende una ragazza da botte, pestato a sangue da pregiudicato straniero

Ha osato intromettersi durante un'aggressione perpetrata da un giovane ai danni della compagna, picchiata e afferrata per il collo, e per aver tentato di proteggere la donna è stato preso a pugni ed a ...

Vicenza, interviene per sedare una lite tra fidanzati: anziano preso a calci e pugni

Un anziano di 73 anni è stato aggredito da un 25enne in pieno giorno a Venezia dopo aver cercato di sedare la lite tra due fidanzati. L’episodio è stato ripreso dallo smartphone di alcuni passanti che ...

Immagini terrificanti, che sconvolgono, disturbano, fanno infuriare. Si tratta delle immagini che sono arrivate ieri, martedì 15 settembre, da Vicenza. Nel video, uno spacciatore italiano di origini u ...Ha osato intromettersi durante un'aggressione perpetrata da un giovane ai danni della compagna, picchiata e afferrata per il collo, e per aver tentato di proteggere la donna è stato preso a pugni ed a ...Un anziano di 73 anni è stato aggredito da un 25enne in pieno giorno a Venezia dopo aver cercato di sedare la lite tra due fidanzati. L’episodio è stato ripreso dallo smartphone di alcuni passanti che ...