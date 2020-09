Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2020 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBREORE 19.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO IN GRADUALE DIMINUZIONE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCONE E’ SCORREVOLE TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI ORA LOCALIZZATI TRA APPIA E TUSCOLANA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA LE LOCALITA’ OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA ARDEATINA PER LAVORI SENSO UNICO ALTERNATO, CODE TRA VIA DI TORRRICOLA E VIA DELLE CORNACCHIOLE, NEI DUE SENSI DI MARCIA TRASPORTO AEREO OGGI I VOLI A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL PERSONALE ...