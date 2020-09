Sulle dirette video di Facebook e Instagram arrivano i sottotitoli automatici (Di mercoledì 16 settembre 2020) Facebook genera automaticamente i sottotitoli dei video in diretta (immagine: Facebook)Facebook ha deciso di rendere i propri contenuti video in diretta più accessibili abilitando i sottotitoli automatici per Facebook Live, Workplace Live e per Igtv su Instagram. Nonostante Facebook già provveda a fornire i sottotitoli sui video caricati coprendo oltre 16 lingue, la componente live era ancora sprovvista di questo strumento indispensabile per gli utenti non udenti. Menlo Park, però, si è accorta che, durante la pandemia, attraverso le sue piattaforme venivano trasmessi numerosi video, anche in diretta, senza ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 settembre 2020)genera automaticamente ideiin diretta (immagine:ha deciso di rendere i propri contenutiin diretta più accessibili abilitando iperLive, Workplace Live e per Igtv su. Nonostantegià provveda a fornire isuicaricati coprendo oltre 16 lingue, la componente live era ancora sprovvista di questo strumento indispensabile per gli utenti non udenti. Menlo Park, però, si è accorta che, durante la pandemia, attraverso le sue piattaforme venivano trasmessi numerosi, anche in diretta, senza ...

Pa_Tos83 : @massimozampini Ve lo dico da una settimana sulle dirette Juventibus ma non mi calcolate mai ?? - AgrestiDi : Inauguriamo oggi un ciclo di incontri in ??diretta web con i nostri portavoce ed esperti sulle tematiche ambientali… - Meron41618397 : @tuqburnitae Cazzo rt paghi le tasse sulle risposte dirette? - MimmoTheReal : RT @FIGFItalia: ?? Per tutti gli aggiornamenti live la cartella dedicata nella pagina del sito ufficiale FIGF ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sulle dirette Nel tempo di Radio Rai | il manifesto Il Manifesto Recovery Fund: nelle linee guida dal raddoppio Pil e al calo delle tasse, dal salario minimo al cablaggio delle scuole

Raddoppiare il tasso di crescita dell'Economia italiana portandolo dalla media del +0,8% dell'ultimo decennio ad un livello in linea con la media europea dell'1,6%; aumentare gli investimenti portando ...

Su Radiolina tutto sul Cagliari calcio

Ritorna l'atteso appuntamento sportivo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio. A distanza di un mese e mezzo dalla fine dell'ultima stagione del campionato del Cagliari, riparte la progr ...

Ratched: Recensione della nuova serie di Netflix sulla cattivissima infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo

Con la scusa di voler fare la origin story della cattivissima Mildred Ratched di Qualcuno volò sul nido del cuculo, la nuova serie tv di Ryan Murphy frulla noir, mélo, thriller, Hitchcock, Twin Peaks ...

Raddoppiare il tasso di crescita dell'Economia italiana portandolo dalla media del +0,8% dell'ultimo decennio ad un livello in linea con la media europea dell'1,6%; aumentare gli investimenti portando ...Ritorna l'atteso appuntamento sportivo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio. A distanza di un mese e mezzo dalla fine dell'ultima stagione del campionato del Cagliari, riparte la progr ...Con la scusa di voler fare la origin story della cattivissima Mildred Ratched di Qualcuno volò sul nido del cuculo, la nuova serie tv di Ryan Murphy frulla noir, mélo, thriller, Hitchcock, Twin Peaks ...