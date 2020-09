Stato dell’Unione, von der Leyen: ‘Con il premier Conte organizzeremo un vertice globale sulla sanità’ (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ue, l’intervento di Ursula von der Leyen al Parlamento europeo in occasione del discorso sullo Stato dell’Unione. Intervento di Ursula von del Leyen al Parlamento Europeo in occasione del suo discorso sullo Stato dell’Unione. La presidente della Commissione Ue parla inevitabilmente della ripresa economica, dell’emergenza coronavirus ma anche della rivoluzione Green e del cambiamento climatico. Di seguito il video dell’intervento della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Watch the State of the European Union live with European Commission President Ursula von der Leyen at the European Parliament and the reactions from members #StrongerTogetherEUPubblicato da European Parliament su Martedì 15 settembre ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ue, l’intervento di Ursula von deral Parlamento europeo in occasione del discorso sullodell’Unione. Intervento di Ursula von delal Parlamento Europeo in occasione del suo discorso sullodell’Unione. La presidente della Commissione Ue parla inevitabilmente della ripresa economica, dell’emergenza coronavirus ma anche della rivoluzione Green e del cambiamento climatico. Di seguito il video dell’intervento della presidente della Commissione europea Ursula von der. Watch the State of the European Union live with European Commission President Ursula von derat the European Parliament and the reactions from members #StrongerTogetherEUPubblicato da European Parliament su Martedì 15 settembre ...

EnricoLetta : Oggi il discorso di @vonderleyen sullo stato dell’Unione, davanti al PE. In passato è stato spesso un rituale. Oggi… - europainitalia : ?Oggi è il giorno del #SOTEU Fra poco la Presidente @vonderleyen pronuncerà il suo 1° Discorso sullo Stato dell'Un… - PaoloGentiloni : L’Europa ha dato risposte comuni come non era mai avvenuto in passato. ?@vonderleyen? rivolge al Parlamento il suo… - paolo_levi : RT @fondmegalizzi: Il dibattito sullo Stato dell'Unione #SOTEU 2020 è un'occasione fondamentale per riflettere su ciò che sta accadendo e p… - VezzaroAndrea : RT @EnricoLetta: Oggi il discorso di @vonderleyen sullo stato dell’Unione, davanti al PE. In passato è stato spesso un rituale. Oggi un eve… -

