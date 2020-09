Sky: il Leicester tratta Under con la Roma (Di mercoledì 16 settembre 2020) Cengiz Under sembrava vicino al Napoli nelle scorse settimane, sia come contropartita tecnica nell’affare Milik sia per completare il reparto degli esterni d’attacco. Tuttavia, la trattativa è sfumata per la distanza tra richiesta e offerta. Il turco però è comunque in uscita: stando a quanto riporta Sky Sport, il Leicester è in contatto con la Roma per negoziarne l’acquisto con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 settembre 2020) Cengizsembrava vicino al Napoli nelle scorse settimane, sia come contropartita tecnica nell’affare Milik sia per completare il reparto degli esterni d’attacco. Tuttavia, lativa è sfumata per la distanza tra richiesta e offerta. Il turco però è comunque in uscita: stando a quanto riporta Sky Sport, ilè in contatto con laper negoziarne l’acquisto con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L'articolo ilNapolista.

