Roma, Sinner e Travaglia volano agli ottavi di finale (Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI - Jannik Sinner approda agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma battendo Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 3, in tre set, 6-1 6-7 6-2. ll tennista bolzanino ha conquistato facilmente il primo set, durato appena mezz'ora, aiutato dai molteplici errori del greco. Il secondo set è stato molto più combattuto con diversi servizi strappati da entrambe le parti e un equilibrio altalenante sfociato naturalmente al tie-break. Sinner ha avuto la possibilità di chiudere la partita ma Tsitsipas e stato bravo ad annullare un match point e a chiudere il set. Nella terza e decisiva frazione l'inerzia non è virata dalla parte del greco come era lecito aspettarsi. Sinner ha continuato a giocare con grande ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI - Jannikapprodadidegli Internazionali dibattendo Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 3, in tre set, 6-1 6-7 6-2. ll tennista bolzanino ha conquistato facilmente il primo set, durato appena mezz'ora, aiutato dai molteplici errori del greco. Il secondo set è stato molto più combattuto con diversi servizi strappati da entrambe le parti e un equilibrio altalenante sfociato naturalmente al tie-break.ha avuto la possibilità di chiudere la partita ma Tsitsipas e stato bravo ad annullare un match point e a chiudere il set. Nella terza e decisiva frazione l'inerzia non è virata dalla parte del greco come era lecito aspettarsi.ha continuato a giocare con grande ...

