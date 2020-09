Recovery fund, Fortuna: “No a drammatizzazioni sul debito pubblico, sfruttare l’opportunità” (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “L’Europa ci sta offrendo delle opportunità uniche, attraverso strumenti come il Recovery Fund, il fondo Sure e il Mes. Complessivamente potremmo risparmiare molto in termini di interesse utilizzando queste risorse. E’ evidente che si tratta di operazioni vantaggiose, bisogna coglierle, non dobbiamo avere paura e drammatizzare sul dato record del nostro debito pubblico“. Così Fabio Fortuna, economista e rettore dell’Università Niccolò Cusano, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “L’Europa ci sta offrendo delle opportunità uniche, attraverso strumenti come il Recovery Fund, il fondo Sure e il Mes. Complessivamente potremmo risparmiare molto in termini di interesse utilizzando queste risorse. E’ evidente che si tratta di operazioni vantaggiose, bisogna coglierle, non dobbiamo avere paura e drammatizzare sul dato record del nostro debito pubblico“. Così Fabio Fortuna, economista e rettore dell’Università Niccolò Cusano, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

matteorenzi : La scelta è aperta: o vince la Toscana regione globale, aperta a turisti ed export o vince la Toscana sovranista, c… - massimogara : Mai rimandare a domani una cosa che devi fare oggi. #AzzolinaBocciata Conte: 'Se perdiamo la sfida del Recovery… - petergomezblog : “Le mafie puntano ai soldi del }RecoveryFund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo”: l’allarme dell’Europol sul ris… - CardelliAc : RT @Phastidio: Più che altro, temo che 'a casa' ci andrà l'intero Paese. Conte ai giovani: «Se falliamo sul Recovery Fund avete diritto di… - tizianaq : RT @LAVonlus: #RecoveryFund: tra i progetti anche un acquario a #Taranto per 50 MLN € ???? NO a prigione di cemento per #delfini, sicuro fal… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Bond, rating, 'eurotasse': ecco come verrà finanziato il "Recovery fund" AGI - Agenzia Italia "Non è un discorso chiuso...". Ecco perché può saltare tutto

Lo scontro ormai è dietro l'angolo. Abbiamo a che fare con un governo che finge la pace. Ma in realtà pensa alla guerra. Non si possono interpretare in modo diverso le scintille tra Pd e 5 Stelle sul ...

PIL, MES e Recovery Fund

Intervista all’Amministratore Delegato di Ruling Companies, Antonio Ambrosetti. PIL, MES, Recovery Fund e altri fatti. Il crollo record del PIL nel secondo trimestre dell’anno (- 12,8%) messo nero su ...

Recovery Fund, Conte: "Governo pronto a riferire alle Camere sul piano"

"Se le Camere lo riterranno opportuno, il governo è disponibile a riferire sulle linee essenziali del documento, sia nelle sedi decentrate delle commissioni sia nella sede plenaria dell'assemblea". Lo ...

Lo scontro ormai è dietro l'angolo. Abbiamo a che fare con un governo che finge la pace. Ma in realtà pensa alla guerra. Non si possono interpretare in modo diverso le scintille tra Pd e 5 Stelle sul ...Intervista all’Amministratore Delegato di Ruling Companies, Antonio Ambrosetti. PIL, MES, Recovery Fund e altri fatti. Il crollo record del PIL nel secondo trimestre dell’anno (- 12,8%) messo nero su ..."Se le Camere lo riterranno opportuno, il governo è disponibile a riferire sulle linee essenziali del documento, sia nelle sedi decentrate delle commissioni sia nella sede plenaria dell'assemblea". Lo ...