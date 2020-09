Propaganda grillina sui bus dell' Atac E paghiamo noi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Da qualche giorno sulle strade di Roma girano - finché non prenderanno fuoco - busche qualche dubbio suscitano fra gli utenti. Sono gialli, e non rossi come la livrea capitolina imporrebbe. E sono gialli perché dipinti del colore del M5s che li ha fatti ridipingere mettendo il proprio simbolo elettorale e lo slogan «Vota Sì» al referendum del 20 e 21 settembre. È una pubblicità elettorale, che forse rischia di danneggiare un po' l'perché molti utenti potrebbero scambiare il bus giallo per un mezzo privato destinato al trasporto turisti e quindi non salire a bordo. Ma che dovrebbe essere stata regolarmente pagata dal Movimento 5 stelle alla concessionaria di pubblicità che serve(la Igp Decaux). Non che ci sia particolare trasparenza: i ...