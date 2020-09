Pensioni | Opzione donna e Ape sociale prorogati fino al 2021

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Mentre si fa sempre più strada l’ipotesi di una Quota 102 che rimpiazzi Quota 100 e si studiano nuovi meccanismo di uscita anticipata, il governo ha deciso di prorogare aldue misurestiche che riguardano particolari categorie di lavoratori: stiamo parlando di Ape. Ape, cos’è L’Apeè un progetto sperimentale che consente il prepensionamento, senza alcun onere economico, a specifiche categorie di lavoratori che abbiano raggiunto almeno i 63 anni di età. La sperimentazione, la cui durata era stata inizialmente fissataal 31 dicembre 2018 (con possibilità di proroga per l’anno successivo), è stata prorogata dapprima anche per il ...

SkyTG24 : Riforma pensioni, le ipotesi al tavolo governo-sindacati: da opzione 41 a quota 102 - Corriere : Pensioni, da opzione 41 a Quota 102: tutte le ipotesi per lasciare il lavoro a 64 anni - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Pensioni, Ape sociale e opzione donna prorogate un altro anno: ecco chi potrà ?lasciare? a 58 anni e con 35 di contribu… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Pensioni, Ape sociale e opzione donna prorogate un altro anno: ecco chi potrà ?lasciare? a 58 anni e con 35 di contribu… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Pensioni, da opzione 41 a Quota 102: tutte le ipotesi per lasciare il lavoro a 64 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni Opzione

I sindacati ovviamente difenderanno il loro progetto di quota 41: in pensione, tutti, con assegno pieno e 41 anni di contribuzione, a prescindere dall’età anagrafica. Chiesta la proroga di Opzione ...Dopo il 2021, potrebbe non essere più rifinanziata dal governo "Quota 100", la finestra con la quale i lavoratori che hanno raggiunto i 62 anni di età e i 38 di contributi versati possono chiedere di ...spiega Il Sole 24 Ore. Ape sociale e Opzione donna potrebbero essere prorogate. Quota 41 sì per il post Quota 100 pensioni. La Uil dà l'ok (anche se poi bisognerà capire come verrà calcolata visto che ...