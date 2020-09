Patrizia de Blanck vs Flavia Vento: “Sei pazza fatti curare, i cani stanno bene sei tu che stai male” (Di mercoledì 16 settembre 2020) E’ stata una giornata dai nervi tesi nella casa del Grande Fratello VIP 5. I concorrenti hanno cercato in tutti i modi di fare gruppo, di divertirsi, si cercare di passare in modo sereno le prime ore nella casa. Ma non è stato semplice perchè le prime 24 ore sono state caratterizzate da diversi eventi inattesi, come quello dell‘abbandono del gioco di Flavia Vento. La soubrette nella notte, ha fatto le valigie e ha lasciato la casa del GF VIP 5 ma prima, aveva portato all’esasperazione Patrizia de Blanck che alla fine, non ce l’ha fatta, e ha fatto una vera e propria predica alla Vento, arrivando a dire anche delle cose molto pesanti. Chi ha seguito la diretta del F VIP 5 sul canale 55 del digitale, sa quello di cui stiamo parlando. La De Blanck ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 settembre 2020) E’ stata una giornata dai nervi tesi nella casa del Grande Fratello VIP 5. I concorrenti hanno cercato in tutti i modi di fare gruppo, di divertirsi, si cercare di passare in modo sereno le prime ore nella casa. Ma non è stato semplice perchè le prime 24 ore sono state caratterizzate da diversi eventi inattesi, come quello dell‘abbandono del gioco di. La soubrette nella notte, ha fatto le valigie e ha lasciato la casa del GF VIP 5 ma prima, aveva portato all’esasperazionedeche alla fine, non ce l’ha fatta, e ha fatto una vera e propria predica alla, arrivando a dire anche delle cose molto pesanti. Chi ha seguito la diretta del F VIP 5 sul canale 55 del digitale, sa quello di cui stiamo parlando. La De...

