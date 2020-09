Omicidio Willy, a Colleferro fiaccolata per il ragazzo ucciso (Di mercoledì 16 settembre 2020) In suo ricordo gli amici e i familiari di Willy hanno organizzato una fiaccolata a Colleferro, luogo dove il giovane è morto. Hanno sfilato chiedendo giustizia per il ragazzo di 21 anni capoverdiano ucciso a calci e pugni la notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre per difendere un amico coinvolto in una rissa. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 settembre 2020) In suo ricordo gli amici e i familiari dihanno organizzato una, luogo dove il giovane è morto. Hanno sfilato chiedendo giustizia per ildi 21 anni capoverdianoa calci e pugni la notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre per difendere un amico coinvolto in una rissa.

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy Willy Branchi, è morto Carlo Selvatico. Era uno dei tre indagati il Resto del Carlino Omicidio di Colleferro, “Willy è caduto”: la versione dei fratelli Bianchi smentita da foto

I fratelli Bianchi dal carcere continuano a sostenere di non aver colpito Willy ma foto e testimonianze li inchiodano. I dettagli. Emergono le contraddizioni della versione dei fratelli Bianchi che ne ...

Omicidio Willy, i fratelli Bianchi incastrati da una foto: immortalati subito dopo il pestaggio

Nuovi sviluppi in merito al caso dell’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro la sera del 5 settembre. Secondo quanto riportato in esclusiva da La Repubblica, sarebbero due l ...

Omicidio di Willy, i quattro arrestati avevano il redditto di cittadinanza

Facevano una vita "Smeralda", tra vacanze in barca e lussi. Ma percepivano il reddito di cittadinanza. I quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 ...

