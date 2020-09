Mattarella ricorda De Mauro 50 anni dopo | “Caso senza verità è una sconfitta per le istituzioni Squarciare velo degli occultamenti”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) I depistaggi che hanno bloccato l’accertamento della verità sulla scomparsa diDe“costituiscono unaper lee, al tempo stesso, continuano a sollecitare l’impegno affinché si squarci iloccultamenti”. Lo scrive Sergioin una nota in cuiil giornalista dell’Ora di Palermo, svanito nel nulla il 16 settembre del 1970, esattamente 50fa. “Devenne rapito cinquant’or sono da sicari mafiosi e il suo corpo non fu più trovato. In questo giorno di ricordo, desidero esprimere anzitutto la mia vicinanza e solidarietà ai familiari e a quanti ...

askanews_ita : Mattarella ricorda il giornalista Mauro De Mauro #maurodemauro - LiveSicilia : Mattarella ricorda De Mauro|”Squarciare il velo di occultamenti” - GDS_it : #Mattarella ricorda Mauro #DeMauro: 'Mancanza verità è sconfitta per le istituzioni' - Frances47226166 : RT @sonoleventi: Mattarella chiede la riforma del sistema delle correnti del Csm e ricorda che c’è chi, per interessi di parte, vuole utili… - Laura48673787 : @CesareSacchetti @ibisrosso È.una VERGOGNA e Mattarella ancora sta zitto , nn gli interessa il bene degli italiani… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella ricorda

Con un doppio provvedimento arrivato in giornata il Governo Conte impugna ufficialmente sia l’ordinanza della Regione Piemonte sulla temperatura presa a scuola e sia l’ordinanza Sardegna sui test obbl ...In questo giorno di ricordo, desidero esprimere anzitutto ... Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella."Ricerche e indagini non sono giunte a piena verità sulle ragioni e ...Messaggio del capo dello Stato in ricordo del cronista de L'ora rapito 50 anni fa e mai più ritrovato ROMA - Inghiottito da un buco nero, lo stesso che ha fagocitato uomini e storie del Dopoguerra. Ma ...