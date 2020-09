Le star ' boicottano' Facebook | niente post sui social per protestare contro l' odio

LordDrachen : @MrCacco02 @igolmar @erika_marzano @perchetendenza Quelli che cercano di far star zitto il prossimo son coloro che… -

Ultime Notizie dalla rete : star boicottano

QUOTIDIANO.NET

Roma, 16 settembre 2020 - Possono appartenere al mondo del cinema, della musica o della moda, ma le star di oggi hanno tutte una cosa in comune: sono molto attive sui social network. Per questa ragion ...“C’è tempo per…”, o meglio c’era: il programma mattutino di RaiUno chiude i battenti prima del previsto. Il motivo? Gli “ascolti disastrosi”. Questo, almeno, stando all’indiscrezione lanciata da Dagos ...I tifosi lilla pronti a disertare per sempre gli spalti del Mari: "Impossibile godersi una partita di calcio se non ci si può abbracciare" ...