Il mercato ci sta regalando Koulibaly, ma il Napoli è troppo depresso per accorgersene (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una o due notizie al giorno, Koulibaly in pillole: il City non arriva a 55 milioni, nel contempo ne offre – a sfregio – 89 più bonus per Gimenez; l’ultimatum inglese è scaduto; “la trattativa non decolla”; lui “vuole andare via”; ma anche no, “non vuole andare via”. In mezzo alla rassegna stampa dedicata al difensore ci finisce di tutto, pure un coinvolgimento poi smentito nel commercio fraudolento di patenti nautiche. Ma c’è un filo conduttore: tocca tenercelo. Il messaggio sta passando piano piano, sotto pelle, a lento rilascio come le ipnosi alle galline di Giucas Casella. Koulibaly, l’uomo da 100 milioni di euro che il mondo ci invidia(va), resta a Napoli da sopportato. Da pacco di lusso. Dato per scontato, ma mai in saldi. Appena un anno fa ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una o due notizie al giorno,in pillole: il City non arriva a 55 milioni, nel contempo ne offre – a sfregio – 89 più bonus per Gimenez; l’ultimatum inglese è scaduto; “la trattativa non decolla”; lui “vuole andare via”; ma anche no, “non vuole andare via”. In mezzo alla rassegna stampa dedicata al difensore ci finisce di tutto, pure un coinvolgimento poi smentito nel commercio fraudolento di patenti nautiche. Ma c’è un filo conduttore: tocca tenercelo. Il messaggio sta passando piano piano, sotto pelle, a lento rilascio come le ipnosi alle galline di Giucas Casella., l’uomo da 100 milioni di euro che il mondo ci invidia(va), resta ada sopportato. Da pacco di lusso. Dato per scontato, ma mai in saldi. Appena un anno fa ...

forumJuventus : GdS: 'Juve, mercato in uscita: Higuain sta trattando, la soluzione è quasi vicina. Khedira invece finora ha rifiuta… - NaiveLeftist : RT @exsebio: Lotito sta facendo di tutto per non arrivare in Champions l'anno prossimo e tornare ai suoi standard. Mi aspetto qualche altra… - exsebio : Lotito sta facendo di tutto per non arrivare in Champions l'anno prossimo e tornare ai suoi standard. Mi aspetto qu… - CiacciaStryker : @Daniele64181695 @AQVILAROMANA @AttilioDeCol Le seghe le hanno prese tutti. Tutti! La Roma sta cercando di dar via… - napolista : Il mercato ci sta regalando #Koulibaly, ma il Napoli è troppo depresso per accorgersene Da oggetto del desiderio a… -

Ultime Notizie dalla rete : mercato sta Spectrum Markets: prosegue la scalata verso la vetta dei mercati dei prodotti strutturati Finanzaonline.com Calciomercato Juventus: Suarez tra bianconeri e Barcellona

La Juventus continua a lavorare a un mercato che fino a questo momento ha regalato i colpi migliori tra Gennaio e Giugno (Kulusevski e Arthur). Il Direttore sportivo Fabio Paratici ha anche messo a se ...

Turchia: testato il prototipo di una 'automobile volante'

Il prototipo della prima 'macchina volante' turca è stato testato con successo a Istanbul. L'annuncio arriva dalla stessa azienda produttrice Baykar, che sviluppa tra l'altro droni armati e non armati ...

Calciomercato Inter, Vidal si avvicina: allenamento speciale

In attesa di avere il via libera per il trasferimento all’Inter, Vidal si allena per le strade di Barcellona L’uomo del momento, per il mercato dell’Inter, è Arturo Vidal. Il club meneghino ha un acco ...

La Juventus continua a lavorare a un mercato che fino a questo momento ha regalato i colpi migliori tra Gennaio e Giugno (Kulusevski e Arthur). Il Direttore sportivo Fabio Paratici ha anche messo a se ...Il prototipo della prima 'macchina volante' turca è stato testato con successo a Istanbul. L'annuncio arriva dalla stessa azienda produttrice Baykar, che sviluppa tra l'altro droni armati e non armati ...In attesa di avere il via libera per il trasferimento all’Inter, Vidal si allena per le strade di Barcellona L’uomo del momento, per il mercato dell’Inter, è Arturo Vidal. Il club meneghino ha un acco ...