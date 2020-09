Il M5S perde altri pezzi: tre deputati si auto-sospendono in polemica con Casaleggio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Movimento 5 Stelle, ma con tre pezzi in meno. Almeno per il momento. Tre deputati pentastellati hanno ufficializzato questa mattina la loro decisione di auto-sospendersi dal partito in polemica con Davide Casaleggio. Si tratta di Fabio Bernardini, Carlo Ugo de Girolamo e Paolo Romano. La loro scelta è stata comunicata con un post condiviso sulle rispettive pagine Facebook. All’interno del MoVimento tira sempre più una bruttissima aria. LEGGI ANCHE > Casaleggio porta via il pallone: «Eletti non pagano, riduciamo i servizi su Rousseau» «Il fatto che a pochi giorni dalle elezioni Casaleggio abbia lanciato un attacco pubblico a mezzo stampa al MoVimento 5 Stelle è vergognoso e stentiamo a capire quale gioco politico ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Movimento 5 Stelle, ma con trein meno. Almeno per il momento. Trepentastellati hanno ufficializzato questa mattina la loro decisione di-sospendersi dal partito incon Davide. Si tratta di Fabio Bernardini, Carlo Ugo de Girolamo e Paolo Romano. La loro scelta è stata comunicata con un post condiviso sulle rispettive pagine Facebook. All’interno del MoVimento tira sempre più una bruttissima aria. LEGGI ANCHE >porta via il pallone: «Eletti non pagano, riduciamo i servizi su Rousseau» «Il fatto che a pochi giorni dalle elezioniabbia lanciato un attacco pubblico a mezzo stampa al MoVimento 5 Stelle è vergognoso e stentiamo a capire quale gioco politico ...

du00 : @Gabrigrifo1 @AndreBoc1 @GiovanniToti ogni elezione e' un caso a se. io comunque mi asterrei, penso che se la sx pe… - pama_dei : @sarabanda_ Non sarà più a destra. Rispecchiera' la situazione degli ultimi due anni. È il M5s che perde voti a destra. - GenovaQuotidian : Centro Ovest, il Municipio di centrodestra perde la stampella M5S - ruiciccio : RT @Abocconetti: Scenari possibili per il dopo #referendum: Vince il “SI”: #Meloni e #Salvini chiederanno lo scioglimento delle Camere perc… - Abocconetti : Scenari possibili per il dopo #referendum: Vince il “SI”: #Meloni e #Salvini chiederanno lo scioglimento delle Came… -