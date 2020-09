Flavio Briatore parla dopo il Covid e torna ad attaccare il governo | “Caso Sardegna orchestrato politicamente | virus solo in discoteche di destra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 settembre 2020)reessere guarito dal coronae lo fa, in un’intervista al Corriere,ndo all’attacco delsulle disposizioni in materia di. Non rinnega le battaglie portate avanti nei mesi scorsi per la riapertura dellee meno restrizioni, specificando che non deve “chiedere scusa a nessuno”, ma che “è ila dover chiedere scusa”. Questo perché, sostiene, “il casoè stato un attacco mediaticoe il Billionarie è stato strumentalizzato perché conosciuto in tutto il mondo. Il messaggio era ...