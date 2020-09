Firenze, bimbo di 12 anni morto in bagno: l’ipotesi choc (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tragedia a Sesto Fiorentino (Firenze): un bambino di 12 anni è stato trovato morto in bagno. “Forse caduto nella vasca”. Sarebbe morto a seguito di un incidente domestico, cadendo mentre entrava nella vasca da bagno e sbattendo violentemente la testa. Così, secondo l’ipotesi al momento più accreditata, ha perso la vita il bambino di 12 … L'articolo Firenze, bimbo di 12 anni morto in bagno: l’ipotesi choc è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tragedia a Sesto Fiorentino (): un bambino di 12è stato trovatoin. “Forse caduto nella vasca”. Sarebbea seguito di un incidente domestico, cadendo mentre entrava nella vasca dae sbattendo violentemente la testa. Così, secondo l’ipotesi al momento più accreditata, ha perso la vita il bambino di 12 … L'articolodi 12in: l’ipotesiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Firenze bimbo Nel Livornese, bimbo di 4 anni travolto e ucciso dallo scuolabus sotto gli occhi della mamma La Repubblica Firenze.it Bimbo positivo a Lucca, in quarantena 16 compagni di classe

Sedici bambini, tre insegnanti ed un collaboratore scolastico di una classe della scuola elementare Felice Orsi di Porcari, in provincia di Lucca, sono in quarantena a casa a seguito della positività ...

Donoratico, bimbo di 4 anni muore investito dallo scuolabus

Tragedia a Donoratico e paese sotto choc. Un bimbo di 4 anni è stato investito mentre si trovava a bordo di una bicicletta, a poca distanza dalla madre in pieno centro. Il bimbo è stato travolto da un ...

Bambino di 12 anni trovato morto in bagno: «Forse caduto nella vasca». Aperto un fascicolo

Un bambino di 12 anni è morto ieri nel bagno della sua casa in provincia di Firenze, a Sesto Fiorentino: sul suo caso la Procura aprirà un fascicolo per fare luce sulla vicenda. Secondo quanto riporta ...

