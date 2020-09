Elisabetta Gregoraci svela il mistero sull’entrata nella casa del GFVIP (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dubbi, incertezze e mistero aleggiano sulla mancata entrata nella casa del GFVIP di Elisabetta Gregoraci attesa nella prima puntata del reality. La showgirl non era tra i vip entrati per primi nella casa di Cincecittà e questo ha creato qualche perplessità sul fatto che avesse cambiato idea sulla sua partecipazione visti anche i recenti avvenimenti che hanno coinvolto l’ex marito Flavio Briatore. Alcuni motivi personali avrebbero constretto la conduttrice di Battiti Live a rimandare il suo ingresso nella casa, motivi non rivelati che a quanto pare Elisabetta oggi ha sistemato. I rumors sul fatto che la showgirl, che ha molti occhi puntati addosso proprio per aver ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dubbi, incertezze ealeggiano sulla mancata entratadeldiattesaprima puntata del reality. La showgirl non era tra i vip entrati per primidi Cincecittà e questo ha creato qualche perplessità sul fatto che avesse cambiato idea sulla sua partecipazione visti anche i recenti avvenimenti che hanno coinvolto l’ex marito Flavio Briatore. Alcuni motivi personali avrebbero constretto la conduttrice di Battiti Live a rimandare il suo ingresso, motivi non rivelati che a quanto pareoggi ha sistemato. I rumors sul fatto che la showgirl, che ha molti occhi puntati addosso proprio per aver ...

