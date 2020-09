Coronavirus, non ci si schioda: ricoverati e terapie intensive sempre più su. Ecco gli ultimi dati (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono 1.452 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in lieve aumento rispetto alla vigilia (1.229). Dodici i morti e 620 i dimessi. Questo il bilancio del bollettino di mercoledì 16 settembre rilasciato dal ministero della Salute. Attualmente il totale dei positivi nel nostro Paese ammonta a 40.532. Aumenta poi il numero di tamponi effettuati: 100.607 contro gli 80.517 di ieri 15 settembre. In leggero aumento, invece, i dati ospedalieri, con 63 nuovi pazienti ricoverati con sintomi, di cui 6 in terapia intensiva. Il maggior incremento di casi si registra in Campania (186), seguita da Lazio (165) e da Lombardia e Veneto (159). Raggiungono la tripla cifra di contagiati anche Piemonte (117), Emilia Romagna (106) e Puglia (103). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono 1.452 i nuovi casi diin Italia, in lieve aumento rispetto alla vigilia (1.229). Dodici i morti e 620 i dimessi. Questo il bilancio del bollettino di mercoledì 16 settembre rilasciato dal ministero della Salute. Attualmente il totale dei positivi nel nostro Paese ammonta a 40.532. Aumenta poi il numero di tamponi effettuati: 100.607 contro gli 80.517 di ieri 15 settembre. In leggero aumento, invece, iospedalieri, con 63 nuovi pazienticon sintomi, di cui 6 in terapia intensiva. Il maggior incremento di casi si registra in Campania (186), seguita da Lazio (165) e da Lombardia e Veneto (159). Raggiungono la tripla cifra di contagiati anche Piemonte (117), Emilia Romagna (106) e Puglia (103).

VittorioSgarbi : Scarsi, sempre più scarso. - ilriformista : Il ‘veggente’ #Scanzi, discepolo di #Travaglio che non ne indovina una (dal tennis al #Coronavirus) @AndreaScanzi… - Agenzia_Ansa : #Leao in quarantena, positivo al #Coronavirus. Il #Milan non smentisce, giocatore mai a #Milanello #ANSA - Sonoinnocentema : RT @VittorioSgarbi: Scarsi, sempre più scarso. - StampaTorino : VIDEO - Coronavirus? Come se non fosse successo nulla -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Coronavirus: non ci sono nuovi contagi il Resto del Carlino Coronavirus nel Lazio, 165 nuovi casi (86 a Roma). Ecco il bollettino aggiornato delle Asl

Nella Asl Roma 1 sono 31 i casi nelle ultime 24h e di questi undici sono casi di rientro, tre con link dalla Sardegna, quattro con link alla comunità del Perù, uno dalla Costa D’Avorio, uno dall’Austr ...

Coronavirus: 106 nuovi casi in E-R, salgono i ricoverati

(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - Sono 106 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, 52 dei quali asintomatici. Di questi 66 erano già in isolamento al momento dell'esecuz ...

Coronavirus, un’azienda francese ha sviluppato delle mascherine con la canapa

In tutto il mondo, si stima che ogni mese vengano utilizzati 129 miliardi di maschere usa e getta e 65 miliardi di guanti, secondo uno studio della rivista Environmental Science and Technology, molti ...

Nella Asl Roma 1 sono 31 i casi nelle ultime 24h e di questi undici sono casi di rientro, tre con link dalla Sardegna, quattro con link alla comunità del Perù, uno dalla Costa D’Avorio, uno dall’Austr ...(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - Sono 106 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, 52 dei quali asintomatici. Di questi 66 erano già in isolamento al momento dell'esecuz ...In tutto il mondo, si stima che ogni mese vengano utilizzati 129 miliardi di maschere usa e getta e 65 miliardi di guanti, secondo uno studio della rivista Environmental Science and Technology, molti ...