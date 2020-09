Cassel | il mio Gauguin rozzo e disperato

(Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 16 SET - È sempre una difficile impresa fare il biopic di un pittore, ma la vita diera troppo ricca per non tentare ancora, sono già ben 18 i film e docu a lui dedicati,. Basti ...

(ANSA) - ROMA, 16 SET - È sempre una difficile impresa fare il biopic di un pittore, ma la vita di Gauguin era troppo ricca per non tentare ancora (sono già ben 18 i film e docu a lui dedicati). Basti ...CINEMA Dal 17 settembre arriva al cinema “Gauguin” il film di Edouard Deluc con protagonista Vincent Cassel distribuito da Draka Distribution in collaborazione con Conform e Prism Consulting. “Gauguin ...Vincent Cassel torna sul grande schermo nel ruolo di Paul Gauguin nel docu-film sul celeberrimo pittore. L’attore francese, protagonista a inizio anno in “Underwater” (pellicola passata alla storia pe ...