Canto XX, Dante nell’inferno degli indovini (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dante e Virgilio nelle Malebolge-immagine webIl Canto XX dell’Inferno si svolge nella quarta bolgia dell’ottavo cerchio, qui sono puniti gli indovini e i maghi. Dante, dopo una descrizione generale, indica tra i peccatori, attraverso le parole di Virgilio, cinque indovini antichi (quattro dei quali mitologici) e tre moderni. La colpa dei primi è quella di aver adulterato l’ordine divino tramite il loro operato, sconvolgendo e influenzando cose concepite in natura come inintelligibili. Essi infatti volevano guardare troppo avanti, cosa che non è concessa nemmeno agli angeli, ma solo a Dio. I maghi invece i “falsi” indovini, giustificarono con la menzogna le azioni dei potenti, proclamandole come prescritte dal volere divino. Un discorso a parte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020)e Virgilio nelle Malebolge-immagine webIlXX dell’Inferno si svolge nella quarta bolgia dell’ottavo cerchio, qui sono puniti glie i maghi., dopo una descrizione generale, indica tra i peccatori, attraverso le parole di Virgilio, cinqueantichi (quattro dei quali mitologici) e tre moderni. La colpa dei primi è quella di aver adulterato l’ordine divino tramite il loro operato, sconvolgendo e influenzando cose concepite in natura come inintelligibili. Essi infatti volevano guardare troppo avanti, cosa che non è concessa nemmeno agli angeli, ma solo a Dio. I maghi invece i “falsi”, giustificarono con la menzogna le azioni dei potenti, proclamandole come prescritte dal volere divino. Un discorso a parte ...

mariagrazia4821 : Catone, un uomo libero. (#Dante, Purgatorio, canto I, vv. 28-93) - viralvideovlogs : RT @SbRocko1: Divina Commedia, Canto dell #Indonesia Dante non avrebbe saputo ideare di meglio. #covid19 - DivinaCommediaQ : RT @SbRocko1: Divina Commedia, Canto dell #Indonesia Dante non avrebbe saputo ideare di meglio. #covid19 - SbRocko1 : Divina Commedia, Canto dell #Indonesia Dante non avrebbe saputo ideare di meglio. #covid19 - Dante_Aligheri : Un canto al giorno, per sempre: al via la lettura perpetua della Divina Commedia. -