Berlusconi | carica virale in discesa | le cure vanno bene

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Silvioè stato dimesso dal San Raffaele, dov’era ricoverato per il Coronavirus. I medici sulla sua“record”: «sta scendendo, la cura funziona». L’ex premier Silvioè stato dimesso lunedì dall’ospedale San Raffaele, dove è rimasto per 10 giorni a causa del contagio dal Coronavirus. Quando è arrivato in ospedale, il leader … L'articolo proviene da YesLife.it.

myrtamerlino : Silvio #Berlusconi aveva la carica virale più alta del #SanRaffaele. La sua guarigione ci dice qualcosa sull'evoluz… - fanpage : “Il mio tampone risultato positivo, mi hanno detto i medici, era il numero uno per carica virale. Questa è la confe… - PiazzapulitaLA7 : ++ 'La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile non avrebbe avu… - GastoneSabba : RT @adrianocasotto: Berlusconi, 84 anni, un mucchio di patologie pregresse, con il tampone con la più alta carica virale tra le decine di m… - dipartimenti : RT @giorgiomule: Stupenda notizia le dimissioni del presidente #Berlusconi. Il solito leone coraggioso ha vinto anche questa difficilissima… -

Qualche tempo fa Libero citava Dagospia per fare un titolo in cui si diceva che anche i nipoti di Silvio Berlusconi risultavano positivi al Coronavirus. Come spesso accade nell’articolo però non si pa ...Sui suoi familiari Berlusconi dichiara: «Si stanno riprendendo ... Mi hanno detto successivamente che la carica virale trovata nel mio tampone era la più alta riscontrata al San Raffaele su migliaia ...Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi parla del coronavirus ai microfoni del Corriere della Sera: “Ho superato anche questa difficile prova”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, ...