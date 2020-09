Barletta | via Canosa | il crollo e 58 vittime sessantuno anni fa

Ultime Notizie dalla rete : Barletta via

“Abbiamo tolto le auto e recuperato la socialità. Le persone possono stare in piazza, i bimbi non devono stare attenti alle auto”. Così il sindaco Antonio Decaro ha inaugurato oggi la nuova piazza Dis ...BARLETTA Sessantuno anni fa si sfarinava un palazzo costruito in via Canosa. «Fu la tragedia più distruttiva che ha “sconvolto” la vita di centinaia di persone - ricorda Michele Grimaldi, direttore de ...Assolto Luigi Palena. Si chiude con un clamoroso ribaltone il processo di secondo grado al 50enne di Manfredonia arrestato nel 2018 nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di mafia di San Marco in Lam ...