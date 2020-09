Banca Generali conclude il programma di acquisto di azioni proprie (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Banca Generali ha comunicato che si è concluso il programma di acquisto di azioni proprie al servizio delle Politiche di remunerazione e incentivazione, autorizzato dall’Assemblea degli azionisti tenutasi lo scorso 23 aprile 2020. Nell’ambito della summenzionata delega approvata il gruppo Bancario ha acquistato 491.000 azioni proprie al prezzo medio di 25,8415 euro perazione, per un controvalore complessivo di 12.688.174,50 euro. A seguito degli acquisti effettuati, Banca Generali detiene un totale di 1.768.271 azioni proprie, pari all’1,51% del capitale sociale. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) –ha comunicato che si è concluso ildidial servizio delle Politiche di remunerazione e incentivazione, autorizzato dall’Assemblea deglisti tenutasi lo scorso 23 aprile 2020. Nell’ambito della summenzionata delega approvata il grupporio ha acquistato 491.000al prezzo medio di 25,8415 euro perazione, per un controvalore complessivo di 12.688.174,50 euro. A seguito degli acquisti effettuati,detiene un totale di 1.768.271, pari all’1,51% del capitale sociale.

