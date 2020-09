Apple | la sfida di domani sono i servizi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Foto:)In una serata tutta dedicata agli iPad e agliWatch, in realtà le novità strategiche dia ben guardarealtre due. La prima è sicuramente quella del cambio di passo da parte dell’azienda guidata da Tim Cook che adesso è passata a fare, anziché le vecchie produzioni monolitiche, intere gamme di prodotti. Infatti oggi ciuna mezza dozzina di iPad con articolate differenze di prezzo ma anche di colore, dimensione dello schermo, posizionamento, funzionamento. Nestati venduti mezzo miliardo in dieci anni,meglio dei pc soprattutto per le nuove generazioni (che non hanno abitudini precostituite nell’uso dei tablet) e presto saranno l’altra metà della mela dei Mac. (Foto: ...

Notiziedi_it : Amazon sfida Apple e Google: ecco Halo, il bracciale che ti dice se sei sovrappeso - tecnomagazineit : Amazon sfida Apple e Google: ecco Halo, il bracciale che ti dice se sei sovrappeso - Notiziedi_it : Amazon sfida Apple e Google: ecco Halo, il bracciale che ti dice se sei sovrappeso - Notiziedi_it : Amazon sfida Apple e Google: ecco Halo, il bracciale che ti dice se sei sovrappeso -

Ultime Notizie dalla rete : Apple sfida

Apple nel pomeriggio di oggi 15 Settembre ha presentato tramite conferenza online i suoi due nuovi prodotti che, insieme ad iPhone, costituiscono la fascia top della propria offerta, la conferenza è i ...Non è decollata la prima puntata di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, schierata, come ormai da tradizione televisiva, contro un gigante del palinsesto Rai del calibro del Commissario Mon ...La nuova stagione di “4 Hotel” sbarca sul lago di Garda: il programma in onda su Sky e condotto dal celebre chef Bruno Barbieri – da 40 anni in cucina, noto ai più per le sue partecipazioni a Masterch ...