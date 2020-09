Yari Carrisi lo strano sogno sulle Torri Gemelle | aveva predetto l’attentato dell’11 settembre

(Di martedì 15 settembre 2020) Stanno facendo parecchio discutere in questi giorni le dichiarazioni rilasciate daovvero il secondogenito di Albano e Romina Power. In tutta la sua vita, il figlio del cantante di Cellino San Marco si è dedicato alla musica, la sua più grande passione, imparando a suonare anche tutti gli strumenti e prendendo anche la decisione di andare a studiare canto e antropologia musicale a Barkley e a Boston. In questi ultimi giorni sembra che il figlio della cantante americana e del cantante di Cellino San Marco abbia rotto il silenzio raccontando qualcosa di inedito relativo all’attentato allein occasione proprio del diciannovesimo anniversario ricorso lo scorso 11. Ma cosa ha rivelato l’uomo?...

piazzasalento : Vip in Salento: Yari Carrisi a Sannicola visita l’abbazia di San Mauro ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Yari Carrisi

Altranotizia

Romina Power e Al Bano Carrisi si sono separati anni fa, ma il pubblico italiano continua a pensare a loro come ad una delle coppie inossidabili dello spettacolo nostrano. Al Bano e Romina- Foto tv- M ...Albano e Romina Power sono stati di certo una delle coppie più amate dagli italiani e non solo. La loro storia d’amore, nata così per gioco tantissimi anni fa, ha fatto tanto sognare intere generazion ...Ricordo ancora quando, da bambina, vidi esibirsi mio papà Al Bano in uno dei suoi tanti concerti. Rimasi a bocca aperta nel vedere quanto amore avesse il pubblico per lui. Dissi a me stessa: “È incred ...