Un prete è stato ucciso a coltellate in centro a Como (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Un prete di 51 anni è stato accoltellato e ucciso questa mattina in piazza San Rocco, a Como. Si tratta di Don Roberto Malgesini, molto conosciuto per il suo impegno verso gli ultimi, un "vero prete di strada". L'aggressione è avvenuta poco dopo le 7. Il sacerdote è stato trovato a terra, con ferite di arma da taglio, nella strada accanto alla chiesa. Poco distante gli uomini della scientifica hanno ritrovato un coltello sporco di sangue. L'autore del delitto si è costituito alla polizia, ma il movente del gesto è ancora sconosciuto. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Como. Chi era la vittima Don ... Leggi su agi (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Undi 51 anni èaccoltellato equesta mattina in piazza San Rocco, a. Si tratta di Don Roberto Malgesini, molto conosciuto per il suo impegno verso gli ultimi, un "verodi strada". L'aggressione è avvenuta poco dopo le 7. Il sacerdote ètrovato a terra, con ferite di arma da taglio, nella strada accanto alla chiesa. Poco distante gli uomini della scientifica hanno ritrovato un coltello sporco di sangue. L'autore del delitto si è costituito alla polizia, ma il movente del gesto è ancora sconosciuto. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di. Chi era la vittima Don ...

