Traffico Roma del 15-09-2020 ore 15:30 Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione migliora il Traffico lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare dopo le code causate da un incidente tra l'autostrada di Fiumicino allo svincolo della Pontina sempre scorrevole la circolazione sul tratto Urbano della A24 e sulla tangenziale est con esclusione dei brevi rallentamenti tra la via Tiburtina e lo svincolo per La Roma Teramo verso San Giovanni all'ardeatino prudenza per un incidente su Viale di Tor Marancia altezza via Valeria Rufina per la stessa causa disagi al Traffico anche su via Casilina vicino via Arnaldo Ulivelli per chi è diretto alla alla Cecchignola sono sempre possibili rallentamenti per la presenza di una riduzione di carreggiata tra via di torricola e il raccordo anulare In entrambe le direzioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 15-09-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Generazione Tucson, l'avanguardia di design e tecnologia

ROMA - Arriva la quarta generazione di Tucson, auto best-seller del marchio, con oltre 7 milioni di unità vendute in tutto il mondo dal suo lancio nel 2004, di cui 1,4 milioni in Europa. Questa volta ...

A24: chiusura notturna Traforo verso Roma

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche da effettuare nella galleria del Gran Sasso, sull'autostrada A24 sarà disposta la chiusura della tratta San Gabriele/Colledara ...

Roma, si rompe tubatura in via Gregorio VII: fiume d'acqua in strada e rubinetti a secco

Un fiume che arriva quasi fino a San Pietro, l'asfalto spaccato e sollevato da cui sgorga l’acqua, il traffico, rubinetti chiusi in decine di appartamenti. È quanto da stamattina stanno vivendo gli ab ...

