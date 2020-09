Scontro sui vaccini. Tra farmacie e Regioni volano gli stracci (Di martedì 15 settembre 2020) Quasi 17 milioni di dosi di vaccini antinfluenzali in arrivo, contro i 10 milioni dello scorso anno: molti più vaccini per il primo vero inverno ai tempi del Covid, quando l'appello delle istituzioni è proprio quello di vaccinarsi contro l'influenza stagionale per alleviare il prevedibile carico del servizio sanitario nazionale e evitare quanto più possibile l'incubo dei «sintomi confondenti», ossia trovarsi con milioni di persone febbricitanti e bisognose di tampone, per poi scoprire di avere una semplice influenza. Ma il paradosso, denunciano le associazioni di categoria dei farmacisti, è che di questa dotazione ingente solo l'1,5%, pari a circa 250mila dosi, arriveranno in farmacia e saranno acquistabili dai privati. Paradosso perché l'appello degli esperti è rivolto anche a chi non appartiene ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) Quasi 17 milioni di dosi diantinfluenzali in arrivo, contro i 10 milioni dello scorso anno: molti piùper il primo vero inverno ai tempi del Covid, quando l'appello delle istituzioni è proprio quello di vaccinarsi contro l'influenza stagionale per alleviare il prevedibile carico del servizio sanitario nazionale e evitare quanto più possibile l'incubo dei «sintomi confondenti», ossia trovarsi con milioni di persone febbricitanti e bisognose di tampone, per poi scoprire di avere una semplice influenza. Ma il paradosso, denunciano le associazioni di categoria dei farmacisti, è che di questa dotazione ingente solo l'1,5%, pari a circa 250mila dosi, arriveranno in farmacia e saranno acquistabili dai privati. Paradosso perché l'appello degli esperti è rivolto anche a chi non appartiene ...

mariannadisa : RT @tempoweb: Scontro sui vaccini. Tra farmacie e Regioni volano gli stracci #vaccini #farmacie #regioni - tempoweb : Scontro sui vaccini. Tra farmacie e Regioni volano gli stracci #vaccini #farmacie #regioni - Spartac42028989 : RT @Ghinodi14694932: @luciano_sisio57 @fattoquotidiano No no, niente sciacallo, l’auto scontro sta li, e nel 2020 è uguale. La pappatoria s… - Ghinodi14694932 : @luciano_sisio57 @fattoquotidiano No no, niente sciacallo, l’auto scontro sta li, e nel 2020 è uguale. La pappatori… - Agenzia_Dire : È scontro tra Governo e Regione #Sardegna sui test obbligatori per chi entra nell’isola. -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro sui Solbiate, scontro sui 70 mila euro da dare alla caserma. Melis: «Dimettetevi malpensa24.it "Non è un discorso chiuso...". Ecco perché può saltare tutto

Lo scontro ormai è dietro l'angolo. Abbiamo a che fare con un governo che finge la pace. Ma in realtà pensa alla guerra. Non si possono interpretare in modo diverso le scintille tra Pd e 5 Stelle sul ...

Scontro sui vaccini. Tra farmacie e Regioni volano gli stracci

Quasi 17 milioni di dosi di vaccini antinfluenzali in arrivo, contro i 10 milioni dello scorso anno: molti più vaccini per il primo vero inverno ai tempi del Covid, quando l’appello delle istituzioni ...

One-Punch Man: una incredibile fan animation mostra lo scontro tra Saitama e All Might

One-Punch Man e My Hero Academia sono due degli shonen più letti al mondo, ed entrambi possono contare su eroi di grandissimo spessore e antagonisti altrettanti pericolosi. Un altro punto in comune tr ...

Lo scontro ormai è dietro l'angolo. Abbiamo a che fare con un governo che finge la pace. Ma in realtà pensa alla guerra. Non si possono interpretare in modo diverso le scintille tra Pd e 5 Stelle sul ...Quasi 17 milioni di dosi di vaccini antinfluenzali in arrivo, contro i 10 milioni dello scorso anno: molti più vaccini per il primo vero inverno ai tempi del Covid, quando l’appello delle istituzioni ...One-Punch Man e My Hero Academia sono due degli shonen più letti al mondo, ed entrambi possono contare su eroi di grandissimo spessore e antagonisti altrettanti pericolosi. Un altro punto in comune tr ...