Rolex rubato a turista inglese, due arresti a Napoli: i nomi (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nella mattinata odierna, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli, personale della Squadra Mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nei confronti di Marco Mele 29 anni e Emanuele De Rosa 25 anni gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. La sera del 20 luglio in Corso Arnaldo Lucci è stata perpetrata la rapina di un orologio marca Rolex del valore di circa 10.000 euro a danno di un turista inglese; la vittima è stata scaraventata al suolo riportando una ferita lacero contusa alla testa suturata con 3 punti. L'attività investigativa coordinata ...

