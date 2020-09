Rino Formica | Il Sì al referendum ci riporta allo Statuto Albertino

(Di martedì 15 settembre 2020), classe 1927, socialista, parlamentare per cinque legislature, è stato un pezzo da novanta della Prima Repubblica: ministro per oltre un decennio, nella stagione che finì con Mani Pulite; alle Finanze con Giovanni Spadolini prima e Giulio Andreotti poi, ma al governo anche quando a Palazzo Chigi sedevano Francesco Cossiga e Bettino Craxi. Domenica scorsa era in piazza Santi Apostoli a Roma alla manifestazione “Co; No – La piazza che Non ci sta”.Ed è durissimo contro ilsul taglio dei parlamentari per cui si voterà tra cinque giorni: ”Il 2 giugno del ’46 fu il giorno della Repubblica e dell’elezione dell’Assemblea Costituente. Io c’ero, un giovane socialista di 19 anni. I socialisti furono in prima fila per la ...

La Verità

La manifestazione per il No al referendum si terrà alle 17:00 a Roma, l'obiettivo è "tutelare la Democrazia e la Costituzione". Prevista per oggi una manifestazione a favore del No. Quest'oggi, alle 1 ...È il giorno del No. Alle 17 l'appuntamento oggi è in piazza Santi Apostoli a Roma dove è in programma la manifestazione per spiegare le ragioni del No al referendum costituzionale sul taglio dei parla ...