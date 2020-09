Prete ucciso a coltellate da un immigrato in centro a Como (Di martedì 15 settembre 2020) Prete ucciso a coltellate da un immigrato a Como. Don Roberto Malgesini, 51 anni, è stato accoltellato questa mattina alle 7 in piazza San Rocco, in centro a Como. A sferrare i fendenti uno... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 settembre 2020)da un. Don Roberto Malgesini, 51 anni, è stato accoltellato questa mattina alle 7 in piazza San Rocco, in. A sferrare i fendenti uno...

LegaSalvini : ORRORE A COMO. IL “PRETE DEGLI ULTIMI” BARBARAMENTE UCCISO L’autore del delitto si è costituito ai carabinieri: sa… - HuffPostItalia : Como, il prete degli ultimi ucciso in piazza - cjmimun : E' un prete, don Roberto Malgesini, l'uomo ucciso questa mattina in in centro a Como. A sferrare le coltellate mort… - FabyP_69 : RT @Gianmar26145917: #Como, il prete degli ultimi ucciso in piazza San Rocco! Il colpevole, un cittadino straniero, si è costituito. Sul… - CaligaraAnna : RT @marcellomorron1: @agorarai @luisellacost @RaiTre Prete ucciso a coltellate da un immigrato in centro a Como -