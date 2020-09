Poste condannata: il postino non suona neanche una volta (Di martedì 15 settembre 2020) È successo qualcosa di molto strano tra il 12 e il 22 gennaio in cinque grandi zone di Napoli. I postini chiamati a consegnare le raccomandate nell’area Meridionale, ma anche a Matteotti, Mergellina, Vomero e Soccavo, si sono recati presso case e uffici e hanno stampato l’avviso di giacenza. Lo scontrino che viene lasciato nella cassetta delle lettere quando non si trova nessuno in casa. Solo che in “un significativo numero di casi” questi avvisi di giacenza riportano lo stesso giorno e lo stesso orario, “con grado di precisione al secondo”, di stampa dell’avviso. E così l’Antitrust, che ha sanzionato Poste italiane con una maxi multa da 5 milioni, ha scoperto che la stampa simultanea degli avvisi, nello stesso secondo, e da parte di un unico postino significava una cosa sola: il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) È successo qualcosa di molto strano tra il 12 e il 22 gennaio in cinque grandi zone di Napoli. I postini chiamati a consegnare le raccomandate nell’area Meridionale, ma anche a Matteotti, Mergellina, Vomero e Soccavo, si sono recati presso case e uffici e hanno stampato l’avviso di giacenza. Lo scontrino che viene lasciato nella cassetta delle lettere quando non si trova nessuno in casa. Solo che in “un significativo numero di casi” questi avvisi di giacenza riportano lo stesso giorno e lo stesso orario, “con grado di precisione al secondo”, di stampa dell’avviso. E così l’Antitrust, che ha sanzionatoitaliane con una maxi multa da 5 milioni, ha scoperto che la stampa simultanea degli avvisi, nello stesso secondo, e da parte di un unicosignificava una cosa sola: il ...

È successo qualcosa di molto strano tra il 12 e il 22 gennaio in cinque grandi zone di Napoli. I postini chiamati a consegnare le raccomandate nell’area Meridionale, ma anche a Matteotti, Mergellina, ...

