Municipio VII | Pd Capannelle | riaprire anagrafico via Fortifiocca

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma – “Bene ha fatto l’opposizione alla Giunta Lozzi a presentare una mozione per chiedere il ripristino dei servizi anagrafici presso la sede di viae non solo presso la sede di piazza Cinecitta’. A scorrere le disponibilita’ per il rinnovo della carta d’identita’, per esempio, si scopre che la prima data disponibile nelVII e’ ai primi di novembre: logica conseguenza di scelte politiche che hanno concentrato solo a piazza Cinecitta’ il servizioper gli oltre 300mila abitanti del territorio. Se ne parli dunque in Aula. Ci dica la maggioranza cosa ancora devono aspettarsi i cittadini e gli abitanti del, dopo la gestione disastrosa dei rifiuti, la mancata cura del verde pubblico, la chiusura di servizi sociali e giovanili, e ...

