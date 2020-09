Movimento 5 Stelle, la lettera di Davide Casaleggio dà il via alla guerra interna (Di martedì 15 settembre 2020) Abbiamo già parlato qui della guerra che si sta scatenando all’interno del Movimento 5 Stelle. La nomina del nuovo leader sembra stia mettendo in seria discussione molte delle certezze pentastellate, e di conseguenza i pilastri del Movimento stanno affilando le armi. In particolare, a non reggere lo stress pre Stati Generali sembra essere Davide Casaleggio, che ieri ha inviato una lettera agli oltre cento mila iscritti della piattaforma Rousseau. Una email che, ufficialmente, serve ad annunciare una serie di tagli. Ma che sembra avere più che altro il sapore di sfida… >>Leggi anche: Rimpasto governo Conte, quali ‘poltrone’ a rischio: Di Maio frena sui cambi di squadra Movimento 5 Stelle, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 settembre 2020) Abbiamo già parlato qui dellache si sta scatenando all’interno del. La nomina del nuovo leader sembra stia mettendo in seria discussione molte delle certezze pentastellate, e di conseguenza i pilastri delstanno affilando le armi. In particolare, a non reggere lo stress pre Stati Generali sembra essere, che ieri ha inviato unaagli oltre cento mila iscritti della piattaforma Rousseau. Una email che, ufficialmente, serve ad annunciare una serie di tagli. Ma che sembra avere più che altro il sapore di sfida… >>Leggi anche: Rimpasto governo Conte, quali ‘poltrone’ a rischio: Di Maio frena sui cambi di squadra, ...

