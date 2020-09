MotoGP | test Misano | Pol Espargaro davanti a tutti Bagnaia terzo | Rossi 16°

(Di martedì 15 settembre 2020) Polsu KTM ha firmato il miglior tempo della sessione mattutina deiin scena oggi aAdriatico. Lo spagnolo ha fermato il cronometro a 1’32″054 precedendo il connazionale della Suzuki Joan Mir di 128 millesimi.tempo per Francescoa 153 millesimiad Alex Rins e al leader del Motomondiale Andrea Dovizioso. Classifica molto corta, visto che a completare la top-10 in meno di mezzo secondo ci sono Nakagami, Vinales, Quartararo, Zarco ed Alex Marquez. Valentinoha chiuso la sessione con il sedicesimo tempo, a 892 millesimi da. Il circus dellaè rimasto adopo il primo appuntamento dello scorso weekend, dal ...

SkySportMotoGP : ?? La @YamahaMotoGP porta in pista con @ValeYellow46 un nuovo scarico ?? ?? @antonioboselli Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : ?? Dopo Bradl nello scorso weekend, anche altri piloti provano il nuovo sistema di team radio: i pareri #SkyMotori… - sportface2016 : #MotoGP I risultati dei test mattutini a #Misano, Pol #Espargaro firma il miglior tempo - MBiondiPrensa : #MotoGP:ITALIA(#Misano)-Test-Sesion1(Final):1°#PolEspargaro(Esp-KTM)1'32'054/2°JMir(Esp-Suz)128/3°FBagnaia(Ita-Duc)… - Mark_R1_5VY : RT @SkySportMotoGP: ?? La @YamahaMotoGP porta in pista con @ValeYellow46 un nuovo scarico ?? ?? @antonioboselli Il LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP test

ROMA - Pol Espargarò, su KTM, ha ottenuto il miglior tempo al termine della sessione mattutina dei test ufficiali che la MotoGp sta svolgendo a Misano. In 1'32"054 lo spagnolo ha preceduto il connazio ...(ANSA) - ROMA, 15 SET - Pol Espargaro, su KTM, ha ottenuto il miglior tempo al termine della sessione mattutina dei test ufficiali che la MotoGp sta svolgendo a Misano. In 1'32"054 lo spagnolo ha prec ...Miglior tempo per un Pol Espargaro in crescita, davanti alle conferme di Joan Mir e Pecco Bagnaia. Sulle M1 compare un nuovo scarico. Nuovo test per le radio. La trasferta di Misano è particolarmente ...